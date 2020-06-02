Bodrum'da korsan taşımacılık yapıldığı iddiası - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi esnafı, ilçede korsan taşımacılık yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bodrum Adliyesi önüne gelen Torba Taksi Kooperatif Başkanı Yasin Algın ve taksiciler, korsan taşımacılık yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taksicilere, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen de destek verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Algın, ilçede kooperatiflerine bağlı 800 taksi ile hizmet verdiklerini dile getirdi.

Yarımada genelinde gece gündüz çalıştıklarını aktaran Algın, korsan taşımacıların Bodrumlulara "Bodrum'da 7/24 hizmetinizdeyiz" şeklinde mesajlar gönderdiğini iddia etti. Algın, tespit edilen bu numaralarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen de esnafın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

İlçede son zamanlarda yaşanan korsan taşımacılık dolayısıyla şoförlerin maddi sıkıntı yaşadığını belirten Gökmen, "Farklı duraklardan taksici arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Konuyla alakalı aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Duraklarında her zaman fedakarlık gösteren bu arkadaşlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Bodrum'a il dışından gelen korsan taşımacıların çok olduğuna dikkati çeken Gökmen, bu kişilerin sadece yaz sezonunda geldiğini kaydetti.