Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuş ve taksiler denetlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısında alınan karar gereği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına yönelik açıklamasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde denetim yapıldı.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Bodrum Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplu taşıma araçları ve taksilerde uygulama yaptı.

Uygulamalarda, ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Evrakları incelenen araçlarda bulunanlar, alınan tedbirlere uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında 2 taksi şoförüne maskesiz yolcu bindirmekten, taksilerde yolcu olarak bulunan 6 kişiye maske takmamaktan, 4 minibüse afiş asılmaması, bir minibüse de dezenfektan bulundurulmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.