Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.
Buna göre, Çarşı ve Yalıkavak Mahallesi'nde 1 işletme 1 gün, 1 işletme 4 gün, 3 işletme de süresiz kapatıldı.
Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.
Öte yandan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin, bu gece mühürlenen işletmelerden birinde sahne alacağı, ancak işletmenin bir günlüğüne mühürlenmesi nedeniyle programın iptal edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:53 - Kaynak: AA
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