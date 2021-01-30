Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 52 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye 54 bin 814 lira ceza uygulandı.

Polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan 34 ekip ve 200 personelle Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 52 kişiye 54 bin 814 lira ceza verildi.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymayan 47 araç sürücüsüne 50 bin 122 lira uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Deniz ve limanlarda yapılan denetimlerde ise 15 tekne kontrol edildi, 215 kişinin adli sicil kaydı sorgulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik ekiplerince 28 metruk bina kontrol edildi. Bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigaranın ele geçirildiği çalışmada, 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı.