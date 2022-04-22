Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi - Son Dakika
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Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

22.04.2022 15:16
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı. Sporcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti. 4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı. O anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.


Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi - Son Dakika
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