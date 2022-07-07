Yapılan incelemede cesedin 25 Haziran'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ümit Erol'a ait olduğunu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bodrum'da kum çuvalında bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.