Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar görüntülendi - Son Dakika

BODRUM'da, dalgıçların denizde yaptığı kontroller sırasında çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Denizin dibine örülen duvar görüntülendi.

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında, denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Bodrum ve komşu Milas ilçesinde yapılan keşif dalışlarında, sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü görüldü. Bu şekilde bazı tesislerin suni sahiller yarattığı tespit edildi. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlı harekete geçti. Milas'ın Güllük Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundu. Kaçak yapılar tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Milli Emlak Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli uzman kişiler oluşan ekip duvarları yerinde inceleyip tespit etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, 2'si Milas, 1'i Bodrum'da olmak üzere bu şekilde deniz dibinde 3 kaçak yapı tespit edildiğini belirtip, "Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından deniz dibindeki bu kaçak yapıların görüntüleri çekildi. raporları tanzim ediliyor. Hem biz hem de ilgili bakanlıkların yer alacağı komisyon tarafından verilecek cezalar belirlenip, bu kaçak yapıları yapan kişilere tebliğ edilecek" dedi.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce ise Yalıkavak'ta deniz dibinde kaçak yapılaşma yapan bir şirket hakkında dava açılacağı belirtilmişti.