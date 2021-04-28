Bodrum'da kural ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin lira trafik cezası uygulandı - Son Dakika

Bodrum'da kural ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin lira trafik cezası uygulandı

28.04.2021 21:29
Bodrum'da kural ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin lira trafik cezası uygulandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışık, emniyet kemeri ve ters yön ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin 255 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışık, emniyet kemeri ve ters yön ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin 255 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda mobeselerin de desteğiyle kural ihlali yapan sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan denetimlerde, 102 aracın tescil plakasına kırmızı ışık ihlalinden 32 bin lira, 29 araç sahibine emniyet kemeri takmamaktan 4 bin 176 lira, 9 araç sahibine ise ters yön ihlalinden 12 bin 51 lira olmak üzere toplam 140 araç sahibine 48 bin 255 lira trafik idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Polis ekiplerince ilçe genelinde uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kural ihlali yapan 140 sürücüye 48 bin lira trafik cezası uygulandı - Son Dakika


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