Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık - Son Dakika

Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık

Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlıkMUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Konacık mahallesinde kurulan küçükbaş kurban pazarında satışlar koranavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılıyor.

Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Konacık mahallesinde kurulan küçükbaş kurban pazarında satışlar koranavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılıyor. Maske takıp, sosyal mesafeye uyulan pazarda, pazarlıklar ise iple ve değneklerin iki ucundan tutularak gerçekleştiriliyor.

31 Temmuz'da başlayıp 4 gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde, Bodrum'un Konacık Mahallesi'ndeki kurban pazarında yavaş yavaş hareketlilik yaşanmaya başladı. Konacık'taki kurban satış yerine Ağrı, Van, Afyonkarahisar ve Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinden getirilen, fiyatı 1500 ile 3 bin 500 lira arasında küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş hayvanlar ise daha çok çiftlikte, yerinde satılıyor. Pazarda büyükbaş hayvan bulunmuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

SOPA VE İPLERLE PAZARLIK DÖNEMİ

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Ancak bu yıl pazarlıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından sopaların iki ucundan tutularak yapılmaya çalışılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle kurbanlık satışlarının düşük olduğunu belirten Cemil Çoban (42), "Dededen kalma ata mesleğimiz en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Salgın hepimizi etkiledi. Kurban satışlarımızda tüm önlemleri aldık, müşterimiz geldiği zaman içeriye almamaya çalışıyoruz. Dış kısımda bekletiyoruz orada hayvanlarını seçip, işaretleyip yanlarına götürüp orada pazarlığımızı yapıyoruz. Kurban satışlarımızda hiçbir şekilde temas söz konusu değil pazarlığı yaparken herkes sopa değnek gibi sürekli kullanılabilir nesneler seçti. Biz ise ipi tercih ettik, tek kullanımlık ipi pazarlık bittikten sonra sopa yerine kullanıp çöpe atıyoruz. Hayvan satış yerimizde girişinde dezenfektan var müşterimiz unutursa biz uyarıyoruz. Hayvanlarını seçen müşterimizin aldığı kurbanlık işaretliyoruz. Kesim günüde yoğunluğu önlemek için randevu sistemi ile çalışıyoruz. Müşterimizin verdiğimiz saatte buraya gelip kurbanını kesilmiş parçalanmış halde alıp gitmesini sağlayacağız. Kurbanlığı seçen müşterimize kulaklarında kimlik numarası yazılı kartı kesip dezenfekte ederek müşterimize veriyoruz, böylece kurbanlıkların karışmasını da önlüyoruz. Kendiliğinde gelişen yeni bir sistem ile sosyal medya ağlarından görüntülü bir şekilde kurbanlıklarımızı müşteriye gösteriyoruz. Müşteri alacağı kurbanlığı bu şekilde görüyor ve pazarlık yapıyoruz aynı zamanda müşterimiz buraya hiç gelmeden kurbanını almış oluyor. İletişim sistemi ile birlikte görüntülü arayıp kurbanın kesildiğinde gösteriyoruz ve Bayramın birinci günü evlerine kadar servis ediyoruz. Koronovirüs nedeniyle sosyal ağlardan satışlarımız daha yoğun. Bu sene para alışverişlerini de mümkün olduğunca banka üzerinden yapıyoruz." dedi.

Kurbanlık satıcısı Ferhat Akbulut (44) de salgına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çekip, "Müşterilerimiz bizi bildikleri için güveniyor ve telefon ile arayıp kurbanlıklarını seçiyorlar. Yeni müşteri geldiğinde de yine sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kurbanlık seçiminin ardından pazarlık aşamasında tokalaşmayı kaldırdık. Bir çubuğun iki ucundan tutarak pazarlığımızı yapıp, müşterimiiz gönderiyoruz. Böylece sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." dedi.

Ağrı'dan 1800 kilometre yol yaparak kurbanlık satmak için Bodrum'a geldiklerini belirten Dinçer Şahin (46) da, "Satışlarımız koronavirüs dolayısı ile biraz düşük olsada bayrama yakın satışların artacağını düşünüyoruz" dedi.

2 bin 300 liralık kurbanlığı pazarlık ile 1900 liraya alan Mustafa Arslan (70) ise 'Kurbanlığımızı pazarlık yaparak hiçbir şekilde temas olmadan iple tokalaşarak aldık. Tanıdığımız güvendiğimiz bir arkadaş kendisi. Uyguladığı bu sistem ile kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık

Konacık, Bodrum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kurban pazarında ip ve değnekli pazarlık - Son Dakika
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