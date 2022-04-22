Bodrum'da kurum amirleri iftar programında buluştu - Son Dakika

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin birlikte organize ettiği iftar programına, ilçede görev yapan kurum amirleri ve aileleri katıldı.

Bodrum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen iftar programına, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere Bodrum'da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli amirler ve aileleri katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, burada yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın iftar düşüncesini ifade etmesinin ardından birlikte yapma teklifinde bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu beraberlik düşüncesi bütün kurumların kendi işleyişlerine ve yardımlaşmasına sirayet eder. Güzel bir ramazan akşamında burada sağladığımız bu birliktelik ümit ediyorum ki her türlü işimize yansır." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iftar sonrası yaptığı konuşmada, iftar davetine katılan daire amirlerine teşekkür etti.