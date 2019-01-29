Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Uyarısı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi, Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından halkı, hoparlör ve internetten dikkatli olmaya çağırdı.

Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Uyarısı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi, Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından halkı, hoparlör ve internetten dikkatli olmaya çağırdı.

Bodrum'da geçen cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, Akarca Deresi'nin taşmasına neden olmuş, 2 aylık nişanlı çift Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile elektrik teknisyeni Çağlar Bencik yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olay hala sıcakken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Harekete geçen Bodrum Belediyesi yetkilileri de belediye hoparlörlerinden ve sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum'da bu gece saatlerinden perşembe akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:35 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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