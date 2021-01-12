Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı - Son Dakika

Deniz suyu, dalgalarla bazı işletmelerin balkonlarına kadar yükseldi. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisinin azalması bekleniyor.

Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası karşılıklı feribot seferleri yarına ertelendi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor

Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti