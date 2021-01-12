Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor.
Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası karşılıklı feribot seferleri yarına ertelendi.
Sahillerdeki küçük balıkçı tekneleri limanlara alındı.
Deniz suyu, dalgalarla bazı işletmelerin balkonlarına kadar yükseldi. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisinin azalması bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı - Son Dakika