Bodrum'da kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı.
İslamhaneleri mevkisinde bir yaban domuzunun yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi yetkilileri, çalışma başlattı.
Ekipler, içinde bir miktar su bulunan kuyudaki domuzu kurtarmak için AKUT Bodrum gönüllülerinden destek istedi.
Domuz, barınak görevlileri ve AKUT'un kuyuda yaptığı çalışmayla kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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