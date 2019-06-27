Son Dakika Haberleri: Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

BODRUM açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BODRUM açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.30 sıralarında gelen ihbarla  Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bottaki 11'i Filistin, 16'sı Somali, 2'si Suriye, 1'i Mısır ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında gelen ikinci ihbarla Yahşi açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden haberdar oldu. Sahil Güvenlik botuyla  Çelebi Adası yakınlarında tespit edilerek, durdurulan lastik bottaki 9'u Filistin, 1'i Yemen ve 10'u Somali uyruklu 20 göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla  Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemi yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
Somali, Filistin, Bodrum, Güncel
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