Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmen fark etti. Durdurulan lastik bottaki 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkartıldı. Orta Afrika, Filistin, Suriye, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
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