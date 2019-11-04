Son Dakika Haberleri: Bodrum'da lastik bottarda 18 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum'da lastik bottarda 18 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta 18 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'da lastik bottarda 18 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 02.25 ve 04.35'te 2 ayrı lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde 14'ü Güney Afrika Cumhuriyeti ve 4'ü Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 18 göçmen yakalandı. 17'si erkek ve 1'i kadın olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Akyarlar, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
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