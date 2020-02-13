Bodrum'da lise öğrencileri "yaratıcı düşünüp" yeni bir hayata başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da lise öğrencileri 'yaratıcı düşünüp' yeni bir hayata başlıyor - Son Dakika

Bodrum'da lise öğrencileri "yaratıcı düşünüp" yeni bir hayata başlıyor

6 saat önce

Bodrum ilçesinde bir lisede yaratıcı düşünme eğitimine katılan öğrenciler, okulda yakalarına taktıkları, "yeni bir hayata başlıyorum kitap okuyorum" ve "makyaj yapmıyorum kendimi olduğum gibi seviyorum" yazılı kartlarla dolaşıyor.

Bodrum ilçesinde bir lisede yaratıcı düşünme eğitimine katılan öğrenciler, okulda yakalarına taktıkları, "yeni bir hayata başlıyorum kitap okuyorum" ve "makyaj yapmıyorum kendimi olduğum gibi seviyorum" yazılı kartlarla dolaşıyor.

Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yaratıcı düşünme eğitimi verildi. Eğitimlerde öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade ederek, hem kitap okumaya hem de kendini olduğundan farklı göstermek amacıyla yapılan makyajın gereksiz olduğuna ilişkin bilgi aktarıldı.

Okulun psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Serkan Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere her anlamda faydalı bilgiler vermeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitimlerin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıtaş, "Çocuklara 'yaratıcı düşünme' eğitimleri verildi. Bu eğitimler içerisinde öğrenciler kendi düşünceleriyle yazdıkları, 'yeni bir hayata başlıyorum kitap okuyorum' ve 'makyaj yapmıyorum kendimi olduğum gibi seviyorum' yazılarını yakalarına astılar. Her teneffüs kitap okudular. O kitabı zihinlerinde canlandırdılar ve bu eğitimlerin iyi bir şey olduğunu gösterdiler." diye konuştu.

Yaratıcı düşünmenin ana noktalarından birisinin önce beyni boşaltmak olduğuna işaret eden Sarıtaş, örencilere 'hayal gücünü, ön görünü geliştirecek kitabı doğru bir şekilde oku' dediklerini ve bu kapsamda bir çalışma yaptıklarını da anlattı.

Eğitimlere katılan 9. sınıf öğrencisi Bensu Kök de bir şeyleri değiştirmek için insanın önce kendisinden başlaması gerektiğine dikkati çekti.

Kök, "Etrafımızdaki insanlara bir tavır koyarak, 'ben artık buyum' demeliyiz. Artık kitabı daha düşünerek okuyorum, artık makyaj yapmak istemiyorum, kendimi olduğum gibi doğal görmek istiyorum. 'Çevremde beni bu şekilde kabul etmeli' diyorum. Eğer böyle yaparsak çevremizdeki insan da bize uyabilir." ifadesini kullandı.

Lise öğrencisi Mert Salman Gölgeleyen ise çok kitap okumak yerine, bir kitabı derinlemesine okumayı ve yazarın hissettiklerini yaşamaya çalıştıklarını anlattı.

Bodrum'da lise öğrencileri yaratıcı düşünüp yeni bir hayata başlıyor

Makyaj, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:35 Kaynak: AA
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