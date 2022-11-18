Sahibinden yol parası aldığı lokantadan 600 lira ve içi bozuk para dolu bir çanta çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sahibinden yol parası aldığı lokantadan 600 lira ve içi bozuk para dolu bir çanta çaldı! O anlar kameralara yansıdı

18.11.2022 12:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, sahibinden yol parası aldığı lokantadan 600 lira nakit para ile içi bozuk para dolu bir çanta çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir lokantadan 600 lira nakit para ile içi bozuk para dolu bir çanta çalındı. Görüntülerden tespit edilen şüphelinin daha önce lokantaya gelerek yol parası istediği ve işletmeci tarafından kendisine 20 lira verildiği öğrenildi.

ÇALIŞANLARIN YOKLUĞUNU FIRSAT BİLDİ

İşletmeci Nilüfer Durmaz ve çalışanları sabah saatlerinde yemek hazırlamak üzere mutfağa girdiği sırada, lokantanın giriş bölümünde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetledikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan 600 lira ve bozuk para çantasını alan şüpheli hızla uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlığı, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde fark eden Durmaz, polise merkezine ihbarda bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahibinden yol parası aldığı lokantadan 600 lira ve içi bozuk para dolu bir çanta çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahibinden yol parası aldığı lokantadan 600 lira ve içi bozuk para dolu bir çanta çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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