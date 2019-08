Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulunduktan sonra, tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı. İnşaat hafriyatıyla denizde 31 dönümlük dolgu alanıyla oluşturulan 365 villa ve bir otelin yer alacağı 'The Bo Viera' projesini tepki gösteren Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, "Kıyı dolgusu kaçaktır. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle, Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler yaptı. Denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, daha sonra Yalıkavak'ta basın toplantısı düzenledi. Kıyı ve koylarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklernini kaydeden, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirterek, "İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildi. Eğer giderilmezse biz, Valilik aracılığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak. Muğla'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, Gündoğan'da hayata geçirilen The Bo Viera projesini de incelediklerini belirterek, "Hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliği ile ilgili sorunlar var. Yine hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı" dedi.

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait Besa Grup adlı şirketin 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan 'The Bo Viera' projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyor. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımı 2016 yılının Şubat ayında başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 2018'in Temmuz ayında aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Şirket ise karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvurdu. Üst mahkeme, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli avukatlar, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması henüz sonuçlanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise imar ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için şirkete bir ay süre verdi.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Bodrum'da faaliyet gösteren Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği'nin Başkanı Sema Höcek ve yönetim kurulu üyeleri, projeye tepki gösterdi. Başkan Höcek, "2016 yılından beri ilk kayanın denize düştüğü andan beri yetkili kurumlara şikayetlerimizi yaptık. Bizim gördüğümüzü kurumlara anlatamadık. Buradaki topografya değiştirildi. Dinamitler patlatıldı ve ağaçlar kesildi. Her şey yok edildi. Tam bir katliam yaşandı. Denizin ekosistemi bozuldu. Herkes üç maymunu oynadı. Biz ise vatandaşlık görevimizi yaptık. Bu kaçak bir dolgu. Milyonlarca lira ecrimisil ödüyorlar. Bu kadar milyonluk ecrimisil ödeniyorsa, burada ne kadar işgal olduğu gözler önündedir. Bundan sonra bu kaçak inşaatlara ruhsat verilmemesi gerekiyor. Kıyı dolgusu kaçaktır. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor" dedi.



- Muğla