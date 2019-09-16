Son Dakika Haberleri: Bodrum'da makilik alanda yangın (2)
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Bodrum'da makilik alanda yangın (2)

29 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Turgutreis Mahallesi, Karabağ mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ayrıca Muğla 911 arama kurtarma ekipleri de yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali bulunan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bodrum'da makilik alanda yangın (2)

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:51 Kaynak: AA
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