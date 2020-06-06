Bodrum'da makilik alanda yangın (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektarlık alan zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopterle havadan destek verildi. Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, 3 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlayan yangın, yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili oldu. Yangında 1 ev zarar gordü.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),