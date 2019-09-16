Bodrum'da makilik alandaki yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turgutreis Mahallesindeki otluk ve makilik alanda gece saatlerinde başlayan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bir süre yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, Muğla İtfaiyesi ekiplerinin de desteğiyle söndürüldü.

Günün ilk ışıklarıyla havalanan bir söndürme helikopteri de alandaki soğutma çalışmasını tamamladı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Karabağ mevkisindeki makilik alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali bulunan yangına havanın da kararması nedeniyle karadan müdahale başlatılmıştı.