Son Dakika Haberleri: Bodrum'da makilik alandaki yangın kontrol altında
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Bodrum'da makilik alandaki yangın kontrol altında

1 saat önce

BODRUM'da otluk ve makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bodrum'da makilik alandaki yangın kontrol altında, System.String[]

BODRUM'da otluk ve makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bodrum'un Karabağ Mahallesi kırsalında dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

Havanın aydınlanmasının ardından havalanan helikopterlerin de müdahalesiyle, yangın sabah erken saatlerde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Karabağ, Bodrum, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
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