Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (1) - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Yangına 1 helikopter, 20'den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.