Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın - Son Dakika

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın - Son Dakika

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