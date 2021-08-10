Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale ediliyor.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da yangın söndürme çalışmalarını olay yerinden yönlendiriyor.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.