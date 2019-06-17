Bodrum'da makilik yangını
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:11 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Gümüşlük Mahallesi
'ndeki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki helikopter, 10 arazöz ve yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.
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