Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. - MUĞLA