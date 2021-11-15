Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine itfaiye ve orman ekipleri yangın yerine gönderildi.

Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 araç, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 1 araçla müdahale etti. Alevler, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA