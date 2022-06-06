Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika
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Bodrum'da makilik yangını

06.06.2022 14:14
Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor. - MUĞLA

Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bodrum, Bitez, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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