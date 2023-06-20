Bodrum'da Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bodrum'da Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

20.06.2023 19:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik yangını, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm makilik zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 20 dönüm makilik zarar gördü.

20 DÖNÜM MAKİLİK ZARAR GÖRDÜ

Peksimet Mahallesi Değirmenler mevkiindeki makilikte saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz, 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönümlük makilik zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Bodrum''''daki makilik yangını kontrol altına alındı
Bodrum''daki makilik yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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