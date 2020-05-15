Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı - Son Dakika

Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur mandalina ağaçlarını unlu bit (pamuklu bit) böcekleri istila etti.

Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur mandalina ağaçlarını unlu bit (pamuklu bit) böcekleri istila etti. Yaz aylarında çıkan, kış aylarında ise ölen canlılar kışın da yaşamayı başarınca ağaçlarda büyük tehdit oluşturmaya başladı.


Meşhur Bodrum mandalinaları yok olmaya başladı. Birçok mandalina ağacı turizme kurban giderken, şimdilerde ise 'unlu bit' isimli böcek türü ağaçları yok etmeye başladı. Bir ağaçta görülen ve daha sonra binlerce ağaca yayılan unlu bit böcekleri kış ayında da yaşamını sürdürmeyi başarınca havaların ısınmasıyla ağaçları çürütmeye başladı.


Çareyi uğur böceği ve patatesten buldu


Yaklaşık 2 bin kök mandalina ağacı bulunan Erman Aras gözleri önünde ağaçlarının kurumaya başladığını görünce araştırma yapmaya başladı. Kimyasal ilaçların sadece unlu bit böceğini öldürdüğünü ama yumurtalarına bir şey yapmadığı için geçici çözüm olduğunu öğrendi. Unlu bitlere biyolojik savaş açan Aras, Antalya'dan getirttiği (cryptolaemus montrouzieri), siyah - kahverengi uğurböceklerini ağaçlarına bırakarak unlu bitleri yok etmeyi planlıyor. Diğer yandan ise yine Antalya'dan getirttiği kartonlar içerisinde küflenmiş patateslerin üzerine oluşan sineklerden de yardım alan Aras, tüm bahçesini küflenmiş patates ile donattı. Sinekleri unlu bitin yumurtalarının içerisine kendi yumurtalarını bırakarak bir yumurtadan 12 sinek çıkmasını sağlıyor. Uğur böcekleri unlu bitleri yiyerek yok ederken, sinekler ise unlu bit yumurtalarını yok ediyor. Unlu bitlerle savaşan Aras ise binlerce uğur böceğini mandalina ağaçlarına teker teker bırakarak yok etmeyi planlıyor.


Erman Aras komşusunun tek bir ağacından başlayarak tüm mandalina ağaçlarını hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan unlu bit böceğine savaş açtığını belirterek, "Komşunun bahçesindeki ağacı kurutan bu böcekler ardından bizim bahçeye sıçradı. Mandalina ağaçlarını tamamen kurutmaya başlıyor. Birkaç yıl içinde ise ağacı tamamen kurutmuş oluyor. Bu durum Bodrum mandalina bahçelerinin sonu demektir. Bodrum mandalina bahçelerine zaten bakım yapmıyoruz. Bu unlu bit eskiden kış aylarında yaşamıyordu ve bu nedenle fazla tehdit de oluşturmuyordu. Bu canlıların yumurtaları ağaçların kabuklarının altında oluyordu ama kış aylarından tamamen ölüyor, baharla beraber yeniden ortaya çıkıyorlardı. Bu yıl kış ayının ılıman geçmesi nedeniyle hiçbirisi ölmeyerek çoğalmaya devam ettiler. Bu çoğalmalar nedeniyle böcekler bizim bahçelerimize de sıçradı. Bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Bu unlu bitlerle 1960 yılından beri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bununla mücadele ettiğini duyduk. Muğla İl Tarım Müdürümüzün de anlatmasıyla ben Antalya'ya ulaştım. Oradan 2 farklı faydalı böcek uygulamasına bugün başladık. Bu böceklerden bir tanesi unlu bitleri yiyerek yok ediyor. Bir diğer böcek ise unlu bitin içerisine kendi larvalarını bırakıyor ve unlu bit yumurtalarından yaklaşık 2 hafta içerisinde 12 adet yavru böcek çıkarıyor böylece ağaçlara zarar veren bir böcekten yararlı böcekler çıkıyor. Bu mücadeleyi Antalya yıllardır narenciyede uyguluyormuş. Bizim amacımız, Bodrum'daki bahçelerde çok fazla unlu bit oluştu. Biz bunu hiç gündeme getirmiş değiliz. Birçok bahçe sahibi mandalina bahçelerini gözden çıkarttığı için bu sorunu ilçe tarımda kimse taşımıyor. Bu sorunlar taşınmayınca gittikçe yok olmaya doğru gidiyoruz. Bu nedenden dolayı yetkililere seslenmek istiyorum. Bodrum'da ciddi bir tedbir alalım, elimizde böyle biyolojik endüstriler de var. Muğla Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Antalya, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı - Son Dakika

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 19:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da mandalina ağaçları istilaya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]