Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Mandalina Hasat Festivali

Bodrum'da Mandalina Hasat Festivali

27 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" başladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgedeki bir bahçede develere yüklenen mandalinalar, etkinlik alanına götürüldü.

Bitez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki programda, mandalina başta olmak üzere, mandalina gazozu, kurabiyesi ve cips gibi ürünlerin hem ikramı hem de satışı yapıldı. Mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünlerinin yanı sıra el sanatları stantları açıldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunmasının önemine dikkati çekmek ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

"Mandalina, Bodrum'u Bodrum yapan en önemli değerlerden"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, mandalinanın geçmiş yıllarda yöre ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Mandalinanın, Bodrum'u Bodrum yapan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Düğününüzde, derneğinizde, çocuklarınızın okumasında, iş kurmanızda, her yerde mandalinadan elde edilen kazanç var. Mandalinasız Bodrum, Bodrum değildir. Mandalinamıza sahip çıkmamız lazım." dedi.

Bitez Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Celal Vural da eskiden Bodrum mandalinasıyla diğer mandalinaların ayrı tezgahlarda satıldığına dikkati çekti.

Mandalinadan çeşitli ürünler yapıldığını hatırlatan Vural, "Bodrum mandalinasıyla ilgili çalışmaların ileride daha büyük boyutlara ulaşacağını umuyorum." diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:11 Kaynak: AA

Bitez, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:38:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Mandalina Hasat Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]