Son Dakika Haberleri: Bodrum'da marangozhanede yangın
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Bodrum'da marangozhanede yangın

1 saat önce

BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bodrum'da marangozhanede yangın, System.String[]

BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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