Bodrum'da marangozhanede yangın paniği - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 1155 Sokak bulunan bir marangozhanede çıktı. İddiaya göre, marangozhanede kompresörden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerinin büyük bölümünü sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun uğraşlar sonucu yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerce soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangında, marangozhanede büyük çapta hasar meydana geldi.