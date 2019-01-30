Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Marketlerden Hırsızlık

Bodrum'da Marketlerden Hırsızlık

5 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçedeki farklı marketlerden sigara ve alkol başta olmak üzere, birçok ürün çalındığı ihbarını alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği marketlerdeki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda çaldıkları malları Turgutreis Mahallesi'ndeki başka bir markete sattıkları tespit edilen iki şüpheli ile bir market sahibi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklandı, A.T. ve E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:06 Kaynak: AA

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