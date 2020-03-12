Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi - Son Dakika
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Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi.


Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti. Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum'da esnaf dükkanlarını açmaya başladı. Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.


Nevşehir'den tatile gelen Melihşah Türker çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı artınca denize girmeyi tercih ettim. Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bu günü değerlendirmek istedim. Ülkemizin muazzam güzelliklerinden biri, 4 mevsimi bir arada yaşamak. Bazı şehirlerde kış, bazılarından ilkbahar, Bodrum'da ise yazı yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:32 Kaynak: İHA
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