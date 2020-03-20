Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı - Son Dakika

Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Bodrum'da maske ve kolonya dağıtıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü ve yardımcısı Yasin Algın tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ziyaret edildi, maske ve kolonya dağıtıldı.

Ünlü, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında evlerde dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildiğini, yaşlı ve engellileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Mahallede dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğini belirten Ünlü, 10 bine yakın maske dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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