Son Dakika Haberleri: Bodrum'da matbaada yangın
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Bodrum'da matbaada yangın

57 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir matbaadan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Maatbaaya gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangının ardından iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekipleri matbaada inceleme yaptı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:11 Kaynak: AA
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