Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı' projesi - Son Dakika

Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi

6 saat önce

Bodrum ilçesinde, "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi başlatıldı.

Bodrum ilçesinde, "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi başlatıldı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, yarımadanın farklı mahallelerinde yaşayan çocukların bilim ve sanatla buluşturulacağı belirtildi.

Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Amiral Turgutreis İlkokulu ve Ortaokulu, Yalıkavak Gökçebel Profilo Marina İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden tıra, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İki günde yaklaşık 1500 öğrencinin gezdiği belirtilen tırı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye başkan yardımcıları da ziyaret etti.

Bodrum'da Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı projesi

Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk
Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı

Son Dakika Haberleri
03:50 Hafter milislerinden, Trablus'ta füze ve top atışıyla saldırı - Son Dakika
03:48 Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika
03:35 New York'ta "savaşa hayır" protestosu - Son Dakika
02:24 "Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 04:21:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]