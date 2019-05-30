Bodrum'da MHP iftar programı düzenledi

MHP Bodrum
İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.
MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Ortakent
Mahallesi'nde bir restorandaki iftarda yaptığı konuşmada, herkesin Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramı
'nı kutlayarak "İdrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin gönül dünyamıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya merhamet, adalet ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.
İftara, AK Parti
Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen
, Büyük Birlik Partisi
İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşen Kılıç Bozan, Bahattin Kul ve İsmail Karaşehirli ile bazı dernek temsilcileri de katıldı.
İftar, yemek duası ile son buldu.