Bodrum'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Milas-Bodrum Karayolu'nda Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çetin Göktepe yönetimindeki 48 AAL 61 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Sebahattin Karamaya'nın kullandığı 48 UZ 061 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken, minibüste bulunan Ayşen Akan, Ercan Akan ve İbrahim Filiz yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: DHA
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