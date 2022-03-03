Bodrum'da MOBESE'den trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza - Son Dakika
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Bodrum'da MOBESE'den trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza

03.03.2022 11:18
Bodrum'da MOBESE'den trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nden (MOBESE) trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 873 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nden (MOBESE) trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 873 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ocak ve mart dönemini kapsayan üç aylık dilimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince trafik güvenliğine yönelik Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki yoğun kavşaklarda MOBESE kameraları aracılığıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde aralarında motosikletlerin de olduğu 2 bin 873 araç sürücüsünün kask ve emniyet kemeri takmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı ve seyir halinde telefonla konuştuğu belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bu araçların tescil plakalarına cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamaların amacının ceza yazmak değil, sürücülerin trafik kurallarına uyup yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçmek olduğu belirtildi. Ayrıca trafik kontrollerinin aralıksız devam edeceği de ifade edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bodrum, MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da MOBESE'den trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza - Son Dakika


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