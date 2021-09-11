Bodrum'da mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İslamhaneleri Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinin bahçesinden duman yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle bahçedeki ahşap kulübe ve tahtalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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