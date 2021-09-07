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Bodrum'da Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika

Bodrum'da Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı

07.09.2021 16:40
Bodrum'da Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı, System.String[]

Moğolistan Başbakan Danışmanları Amgalanbaatar Dagdandorj, Dembereldorj Dorjchuluun ile IATA Moğolistan Temsilcisi Enkhbat Usukhjargal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de katılırken, Moğolistan ve Bodrum arasında gerçekleştirilebilecek turizm, kültür ve sanat faaliyetleri hakkında konuşarak karşılıklı iyi niyet protokolü imzalandı.

Gerçekleşen görüşmede Bodrum'u, Moğolistan'ın turizm seyahati gerçekleştirdiği Çin, Japonya ve Güney Kore arasına katmak, Moğalistan ile Bodrum arasında güvenli turizm oluşturulması, Moğalistan'da kültürel Bodrum günleri, Bodrum'da da Moğolistan tanıtım günleri düzenlenmesi, Moğolistan'dan Bodrum'a kardeş şehir yapılacak bir şehir seçimi gibi konular konuşuldu.

BAŞKAN ARAS: İYİ NİYET MEKTUBU SADECE BAŞLANGIÇ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Moğolistan heyetine teşekkür ederek, "Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi kültürel zenginliklere sahip kentimizin dünyanın her bölgesinde doğru tanıtılması noktasında paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize gelen Moğolistan'ın üst düzey heyeti ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tarihi bağlara sahip ülkelerimizin turizm ve ekonomik anlamda da iş birliği içinde çalışmasını çok önemli buluyorum. Karşılıklı imzaladığımız bu iyi niyet mektubu sadece bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte kültür, turizm ve sanat başta olmak üzere birçok alanda işbirliği içinde çalışacağız" dedi.

DAGDANDORJ: BODRUM'UN TURİZM POTANSİYELİ İLGİMİZİ ÇEKTİ

Moğolistan Başbakan Danışmanlarından Amgalanbaatar Dagdandorj, " Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde de oldukça ivme kazanan uçuşları, özellikle Bodrum'un ve Bodrum yönetiminin, yani sizin, pandemi döneminde dahi turizm potansiyelini ve atraksiyonunu arttırması ilgimizi çekti ve sizinle bizzat tanışmak istedik. Karşılıklı turizmimizi arttırmak, daha çok Türk turist ağırlamak ve karşılıklı birbirine yakın kültürlerimizi tanıtmak isteriz" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise "Ülkemizin tarihi ve kültürel bağları bulunan Moğolistan heyetinin Bodrum'u ziyareti ve görüşmeler sonrasında imzalanan iyi niyet protokolünün hem şehrimiz hem de kardeş ülke Moğolistan arasında yeni ve verimlisomut işbirliklerine olanak sağlayacağına inanıyorum" diyerek protokolün önemine vurgu yaptı.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de, "Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde gerçekleşen ve son derece verimli geçen toplantı sonunda Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bodrum ve Moğolistan arasında gerçekleşen bu görüşmede, turizm sektöründeki birikimlerimizi aktardık. Güvenli, kaliteli ve pandemi şartlarına uygun hijyenik tatil koşullarını barındıran tesislerimizin müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğu Bodrumumuzun tecrübelerini paylaşacağız. Bodrum'un Moğolistan pazarında ve tanıtılmasını önemsiyoruz. Karşılıklı ilişkilerimizi kültür ve sosyal alanlarda da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Moğolistan Başbakan danışmanları Amgalanbaatar Dagdandorj ve Dembereldorj Dorjchuluun ilk geldikleri Bodrum'u çok beğendiklerini belirterek, başkan Aras'ı Moğolistan'a davet etti.

Bodrum'da Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı

Ahmet Aras, Moğolistan, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum'da Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika


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