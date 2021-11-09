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Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi

09.11.2021 16:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moloz yığınlarıyla doldurulan afet toplanma alanı havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moloz yığınlarıyla doldurulan afet toplanma alanı havadan görüntülendi.

Ortakent Mahallesi'nde Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet toplanma alanı olarak kullanılan sahaya dökülen onlarca kamyon kaçak hafriyat yığını çirkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Toplanma alanının giriş kısımları moloz yığınlarıyla kapalı halde. Molozdan oluşan adacıklar olası deprem ve sel afetlerinde vatandaşların toplanmasına engel durumunda.

Alan içerisinde moloz yığınlarının yanı sıra diğer atıkların da çevreyi olumsuz etkilediği görülüyor.

Moloz yığınları drone ile havadan da görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığının konuyla ilgili araştırma başlattığı, Bodrum Belediyesinin de bölgede bir inceleme yapacağı bildirildi.

Öte yandan Muğla AFAD yetkililerinin de konuyla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtildi.

Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi
Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi
Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi
Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi

Bodrum, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da moloz yığınlarıyla kaplanan afet toplanma alanı havadan görüntülendi - Son Dakika
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