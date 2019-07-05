Son Dakika Haberleri: Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması
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Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması

32 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatla balıkçı teknesinin çarpıştığı kazaya ilişkin tutuklu bulunan yat kaptanının serbest bırakıldığı bildirildi.

Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatla balıkçı teknesinin çarpıştığı kazaya ilişkin tutuklu bulunan yat kaptanının serbest bırakıldığı bildirildi.
"Taksirle yaralama" suçundan tutuklu bulunan yat kaptanı A.S'nin, olayda yaralanan tekne kaptanının şikayetinden vazgeçmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Göltürkbükü Mahallesi açıklarında, A.S. idaresindeki "Maçakızı" isimli motor yat ile Osman Demirkoz'un kullandığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesi 4 Haziran'da çarpışmış, kazada Demirkoz yaralanmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
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