Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatla balıkçı teknesinin çarpıştığı kazaya ilişkin tutuklu bulunan yat kaptanının serbest bırakıldığı bildirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:06 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, motor yatla balıkçı teknesinin çarpıştığı kazaya ilişkin tutuklu bulunan yat kaptanının serbest bırakıldığı bildirildi.
"Taksirle yaralama" suçundan tutuklu bulunan yat kaptanı A.S'nin, olayda yaralanan tekne kaptanının şikayetinden vazgeçmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Göltürkbükü
Mahallesi açıklarında, A.S. idaresindeki "Maçakızı" isimli motor yat ile Osman Demirkoz'un kullandığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesi 4 Haziran'da çarpışmış, kazada Demirkoz yaralanmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.
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