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Bodrum'da motor yatın tekneye çarpması

27 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yatın balıkçı teknesine çarpması sonucu teknede bulunan 3 kişiden birinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan yat kaptanı A.S'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Bodrum'da motor yatın tekneye çarpması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yatın balıkçı teknesine çarpması sonucu teknede bulunan 3 kişiden birinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan yat kaptanı A.S'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
"Maçakızı" isimli motor yatın kaptanı A.S, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesini verdi. Tutuklu yat kaptanı A.S'nin, ifadesinde, tekneyle ilk göz temasının Küçükada diye bilinen alanda gerçekleştiğini ve aradaki mesafenin yaklaşık bir buçuk mil kadar olduğunu söylediği öğrenildi.
Tekneyi tekrar fark ettiğinde ise mesafenin çok kısaldığını öne süren A.S'nin, kazaya engel olmak için yatın gaz kolunu boşa ve geriye doğru çektiğini ama çarpışmaya engel olamadığı ifade ettiği kaydedildi.
Olayın ardından yardım çağırdığı belirten yat kaptanı A.S'nin, "Yardım etmek için tekneyi çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Gelen botlarla vatandaşları denizden kurtardık. Üzgünüm, olay tamamen bir kazaydı. Ben de olayın gerçekleşmesini istemezdim." ifadesinde bulunduğu belirtildi.
Yat kaptanının avukatı Nail Can Celepoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olduğunu, müvekkilinin yaralananlara yardım etmek için çabaladığını ancak çarpışmadan dolayı yat motorunun zarar görmesi nedeniyle bir şey yapamadığını aktardı.
Göltürkbükü açıklarında "Maçakızı" isimli motor yat, bölgede balık avlayan "Yörük Ağası" isimli tekneye çarpmış, bu sırada teknede bulunan 3 kişi denize atlayarak kurtulmuş, tekne kaptanı Osman Demirkol yaralanmıştı. Kaza sonrası yaralanan tekne kaptanı ve diğer 3 kişi açıktaki diğer teknelerle karaya çıkarılmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan yat kaptanı A.S. Bodrum Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Başsavcı, Muğla, Bodrum, Güncel
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