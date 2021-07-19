Bodrum'da motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir marinada demirli motor yatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada demirli yaklaşık 15 metrelik motor yattan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yatın büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme yaptı.