Bodrum'da Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika

Bodrum'da, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.
Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla, Bodrum Belediye Meydanı'nda aşure etkinliği düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle dernek üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Alevi Dedesi Mustafa Eyidoğan'ın dua okumasıyla başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Aras, Muharrem ayının önemine dikkati çekti.
Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Yalçın da barış ve huzur temennisinde bulundu.
Etkinlikle, büyük kazanlarda hazırlanan aşureler, katılımcılara dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
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